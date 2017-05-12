В Бишкеке начал работу форум-диалог за честные выборы

12 мая 2017, 10:17 Комментарии

В Бишкеке 12 мая начал работу форум-диалог за честные выборы. Форум проходит под эгидой комитета гражданского контроля. Тема форума - честные выборы и мирная передача власти, в частности, об этом говорится в проекте декларации.

В работе форума принимают участие глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова, депутаты Зиядин Жамалдинов, Исхак Масалиев, Мыктыбек Абдылдаев, Каныбек Иманалиев, Мирлан Бакиров, Наталья Никитенко, Алмамбет Шыкмаматов, экс-президент Роза Отунбаева, экс-премьер-министры Амангельды Муралиев, Феликс Кулов, Темир Сариев, экс-министры иностранных дел Муратбек Иманалиев, Аликбек Джекшенкулов, экс-глава Аппарата президента Кенешбек Душебаев, экс-госсекретарь Осмонакун Ибраимов, экс-депутат Равшан Жээнбеков.

Как сообщила спикер Динара Ошуракунова, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков также соглашался принять участие в форуме, но вчера отказался.