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В Бишкеке начал работу форум-диалог за честные выборы

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425417-ru.html

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В Бишкеке пройдет международный форум, посвященный Алтаю

12 мая 2017, 10:17       Комментарии

В Бишкеке 12 мая начал работу форум-диалог за честные выборы. Форум проходит под эгидой комитета гражданского контроля. Тема форума - честные выборы и мирная передача власти, в частности, об этом говорится в проекте декларации.
В работе форума принимают участие глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова, депутаты Зиядин Жамалдинов, Исхак Масалиев, Мыктыбек Абдылдаев, Каныбек Иманалиев, Мирлан Бакиров, Наталья Никитенко, Алмамбет Шыкмаматов, экс-президент Роза Отунбаева, экс-премьер-министры Амангельды Муралиев, Феликс Кулов, Темир Сариев, экс-министры иностранных дел Муратбек Иманалиев, Аликбек Джекшенкулов, экс-глава Аппарата президента Кенешбек Душебаев, экс-госсекретарь Осмонакун Ибраимов, экс-депутат Равшан Жээнбеков.
Как сообщила спикер Динара Ошуракунова, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков также соглашался принять участие в форуме, но вчера отказался.

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