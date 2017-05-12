Госорганы не работают по предупреждению ЧС, а ограничиваются тем, что отсылают протокольные поручения, - премьер

12 мая 2017, 10:22 Комментарии

Последние события на юге показали, что госорганы не работают по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а ограничиваются тем, что отсылают протокольные поручения и не проверяют, выполнены они или нет. Об этом сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на заседании правительства 12 мая.

"Несмотря на то, что были предупреждения, люди не были переселены и дальше застраивали опасные участки. Все госорганы безответственно отнеслись к своим обязанностям. Мы что, будем работать только тогда, когда будут человеческие жертвы? Некоторые руководители госорганов даже не были на местах ЧС", - сказал С.Жээнбеков.

По словам премьера, 11 дней не было света на месте ЧС и около 3 тыс. семей остались без электричества.

"Если есть возможности и техника, почему этот вопрос не был решен в течение 2-3 дней? Единственное принятое решение - увольнение начальника РЭС. И что? Больше ничего не сделано", - сказал премьер.