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Госорганы не работают по предупреждению ЧС, а ограничиваются тем, что отсылают протокольные поручения, - премьер

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425416-ru.html

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12 мая 2017, 10:22       Комментарии

Последние события на юге показали, что госорганы не работают по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а ограничиваются тем, что отсылают протокольные поручения и не проверяют, выполнены они или нет. Об этом сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на заседании правительства 12 мая.
"Несмотря на то, что были предупреждения, люди не были переселены и дальше застраивали опасные участки. Все госорганы безответственно отнеслись к своим обязанностям. Мы что, будем работать только тогда, когда будут человеческие жертвы? Некоторые руководители госорганов даже не были на местах ЧС", - сказал С.Жээнбеков.
По словам премьера, 11 дней не было света на месте ЧС и около 3 тыс. семей остались без электричества.
"Если есть возможности и техника, почему этот вопрос не был решен в течение 2-3 дней? Единственное принятое решение - увольнение начальника РЭС. И что? Больше ничего не сделано", - сказал премьер.

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