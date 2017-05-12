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Преступлений стало меньше, количество ДТП снижено — ГУПМ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425415-ru.html

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12 мая 2017, 10:22       Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. C начала года удалось снизить число преступлений и дорожно-транспортных происшествий, сообщила пресс-служба Главного управления патрульной милиции МВД КР.
С января по апрель наряды патрульной милиции оперативно обслужили 12 тысяч 200 обращений и заявлений граждан, поступивших по линии "102".
Было раскрыто 2 484 преступления, в том числе 130 - личным сыском. В отношении правонарушителей составлено 245 тысяч 175 протоколов, из них 232 тысяч 676 - за нарушения на дорогах. Сбор административных штрафов составил 118,5 миллиона сомов, что на 8,7 миллиона больше, чем за такой же период прошлого года.
Также в ГУПМ отметили, что в республике на 13,9 процента сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах (с 1 046 фактов до 900), в том числе на улицах (до 30,3 процента). По итогам прошлого года на 16 процентов снижено количество ДТП (с 7 066 до 5 868), число погибших также уменьшилось по сравнению с 2015-м (938 и 1 060 человек соответственно).
За первые четыре месяца этого года количество аварий со смертельным исходом сократилось на 25,1 процента (с 207 до 155), а число погибших граждан по сравнению с аналогичным периодом 2016-го снизилось на 20 процентов - с 254 до 202, говорится в отчете ГУПМ. Что касается детской смертности на дорогах, то и здесь наблюдается снижение, отметили в ведомстве. В этом году погибли 11 детей, когда в январе-апреле прошлого года - 36.
При этом в ГУПМ ответили, почему наблюдается рост общего количества зарегистрированных ДТП на 11,7 процента: он отмечается за счет аварий в Бишкеке, а в регионах зафиксировано снижение.
О самых опасных дорог Бишкека смотрите в материале Sputnik Кыргызстан>>

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