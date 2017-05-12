В Бишкеке пройдет международный форум, посвященный Алтаю

12 мая 2017, 10:04 Комментарии

20-22 июля 2017 года в Кыргызкой Республике состоится международный Форум "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи" — сообщила советник президента Кыргызской Республики Мира Карыбаева.

Форум станет новой площадкой для обсуждения результатов последних научных исследований, образовательных и культурных проектов, направленных на укрепление гуманитарных связей народов, населяющих в наши дни обширные территории Евразии, на основе общих алтайских этногенетических, языковых и культурно-исторических корней.

В работе Форума примут участие около 80 ученых-алтаистов, историков, археологов, этнографов, антропологов, лингвистов, исследователей фольклора, искусства и культурного наследия из ближнего и дальнего зарубежья.

Форум заложит основы для проведения новых комплексных долгосрочных исследований, расширения научных и образовательных связей, популяризации общего наследия материальной и нематериальной культуры родственных народов алтайской языковой семьи, проживающих на территории Евразии.