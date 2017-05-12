12 мая 2017, 10:08 Комментарии

Правительство улучшит поддержку выпускников детских домов. Межведомственная рабочая группа при Минсоцразвития КР разработала проект Положения о постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 16 до 23 лет, сообщили в ведомстве.

Глава министерства отметила важность и актуальность в улучшении ситуации уязвимой группы населения – выпускников детских домов.

"На заседании оговорены результаты работы и внесены следующие предложения: ртправить завершенное Положение для получения комментариев от госорганов; провести заседание рабочей группы для завершения положения; подписать меморандум о сотрудничестве между Министерством труда и социального развития КР и ОБФ "Оэйсис", ОФ "Наш голос"; разместить проект Положения о социальном сопровождении выпускников детских интернатных учреждений после официального завершения на сайтах МТиСР КР и правительства КР для обсуждения граждан", – говорится в сообщении.

По данным Министерства труда и социального развития КР года в детских учреждениях интернатного типа проживают 8888 детей, из них в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1080 детей, откуда каждый год выпускается в среднем 450 молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет. Они сталкиваются с проблемами поиска жилья, поступления в учебные заведения, уровень образования в детских интернатах крайне низкий, им сложно адаптироваться и интегрироваться в обществе, часто они становятся жертвами торговли людьми и преступлений.