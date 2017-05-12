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Задержан водитель, сбивший школьника возле «Кудайбергена»

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/zaderz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425412-ru.html

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Был выпившим — задержанный рассказал, как сбил мальчика у "Кудайбергена"

12 мая 2017, 10:10       Комментарии

Накануне, 11 мая, в Бишкеке задержан водитель автомобиля марки "Mercedes-Benz", насмерть сбивший школьника возле рынка "Кудайберген" 10 мая. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.
По данным Управления, сотрудники отдела розыска патрульной милиции Бишкека, УУР ГУВД Бишкека и ОУР УВД Первомайского района задержали водителя Т.А.В., 1959 года рождения, проживающего в районе Кызыл-Аскера.
По словам задержанного, вечером 10 мая с приятелями он распивал спиртные напитки. По окончании "посиделок" мужчина вызвался отвезти по домам своих друзей. Двигаясь по ул. Патриса Лумумбы, он не заметил школьника, выбежавшего на дорогу, и совершил наезд. Испугавшись ответственности, мужчина сбежал с места ДТП. Машину, на которой был совершен наезд, мужчина спрятал во дворе дома сожительницы. Чтобы скрыть следы преступления, он снял с машины разбитую фару и помятое крыло.
По данным столичного ГУВД, мужчина не имеет постоянного места проживания в Бишкеке. Задержанный – уроженец города Майли-Суу.
Напомним, авария произошла 10 мая примерно в 22:00 на улице Патриса Лумумбы. 15-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу, на него совершен наезд на автомашине марки "Mersedes-Benz" белого цвета, водитель сразу же скрылся в неизвестном направлении. После наезда мальчик попал под колеса другого автомобиля марки "Subaru". Школьник скончался в больнице от полученных травм.

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