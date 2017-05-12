Задержан водитель, сбивший школьника возле «Кудайбергена»

12 мая 2017, 10:10 Комментарии

Накануне, 11 мая, в Бишкеке задержан водитель автомобиля марки "Mercedes-Benz", насмерть сбивший школьника возле рынка "Кудайберген" 10 мая. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

По данным Управления, сотрудники отдела розыска патрульной милиции Бишкека, УУР ГУВД Бишкека и ОУР УВД Первомайского района задержали водителя Т.А.В., 1959 года рождения, проживающего в районе Кызыл-Аскера.

По словам задержанного, вечером 10 мая с приятелями он распивал спиртные напитки. По окончании "посиделок" мужчина вызвался отвезти по домам своих друзей. Двигаясь по ул. Патриса Лумумбы, он не заметил школьника, выбежавшего на дорогу, и совершил наезд. Испугавшись ответственности, мужчина сбежал с места ДТП. Машину, на которой был совершен наезд, мужчина спрятал во дворе дома сожительницы. Чтобы скрыть следы преступления, он снял с машины разбитую фару и помятое крыло.

По данным столичного ГУВД, мужчина не имеет постоянного места проживания в Бишкеке. Задержанный – уроженец города Майли-Суу.

Напомним, авария произошла 10 мая примерно в 22:00 на улице Патриса Лумумбы. 15-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу, на него совершен наезд на автомашине марки "Mersedes-Benz" белого цвета, водитель сразу же скрылся в неизвестном направлении. После наезда мальчик попал под колеса другого автомобиля марки "Subaru". Школьник скончался в больнице от полученных травм.