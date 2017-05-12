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В Израиле освободили мальчика, прожившего 14 лет взаперти

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359682_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425411-ru.html

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12 мая 2017, 9:46       Комментарии

В Израиле был освобожден 14-летний мальчик, которого родители с его рождения держали взаперти в городе Хадера. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на местную полицию.
По информации радио армии Израиля, подросток сказал полицейским, что его выводили из дома во двор один или два раза в месяц, причем обычно ночью.
Иногда его держали в клетке на балконе.
Родители мальчика арестованы. По их словам, они держали ребенка взаперти из-за опасений о его здоровье.
Соседи уже не раз жаловались муниципальным властям на дурной запах из квартиры.
Один из соседей сказал, что сообщил о мальчике властям, когда увидел его в окне. По словам Чико Уакнина, ребенок был похож на "зомби из фильма ужасов".
"Я увидел его глаза и то, как он выглядел, он как будто просил о помощи. И я решил что-то сделать", - сказал Уакнин.
Родители ребенка, как сообщается, приехали в Израиль из России и поселились в Хадере в 2009 году. Им около 60 лет. Они не сообщили властям, что у них есть сын и не отправили его в школу.
Местная пресса цитирует адвоката матери подростка, по словам которого его родители лишь хотели "защитить больного ребенка".

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