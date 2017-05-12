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Новая Программа по борьбе с торговлей людьми будет эффективнее предыдущей

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359685_no...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425410-ru.html

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12 мая 2017, 9:56       Комментарии

Предотвращение и борьба с торговлей людьми является одним из приоритетных направлений государственной миграционной политики. Об этом сказала вице-премьер-министр КР Чолпон Султанбекова 11 мая на втором заседании Координационного совета по вопросам миграции.
Председатель Государственной службы миграции при ПКР Медетбек Айдаралиев презентовал Программу по борьбе с торговлей людьми на 2017-2020 гг., основной целью которой является дальнейшая поступательная и скоординированная деятельность всех государственных органов и гражданского общества в борьбе с торговлей людьми. Программа была разработана с учетом выявленных проблем при реализации предыдущей Программы правительства по борьбе с торговлей людьми на 2013-2016 годы.
"Актуальными проблемами в современном мире являются вопросы нелегальной миграции и торговля людьми. Мы должны своевременно выявлять проблемы при реализации программ, направленных на борьбу с организованной преступностью и защиту прав жертв торговли людьми. Основной нашей задачей является проведение четкой и взвешенной государственной политики в данном направлении", - подчеркнула вице-премьер-министр.
На заседании был подведен анализ исполнения Программы правительства по борьбе с торговлей людьми на 2013-2016 гг., изучены основные результаты, достижения и проблемы при ее реализации.
Отметим, в июле 2015 года была запущена Глобальная программа по предупреждению и противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов, инициированная Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) совместно с Европейской комиссией. Кыргызская Республика была избрана в качестве одной из стран, где данный проект будет реализовываться.
По итогам заседания Государственной службе миграции поручено в кратчайшие сроки доработать Программу по борьбе с торговлей людьми на 2017-2020 годы с учетом поступивших замечаний и предложений от министерств, ведомств и международных организаций.

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