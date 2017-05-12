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Бразилия объявила о снятии режима ЧП из-за вируса Зика

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359684_br...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425409-ru.html

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12 мая 2017, 10:01       Комментарии

Правительство Бразилии объявило о прекращении чрезвычайного положения в стране из-за вируса Зика, введённого в стране в конце 2015 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на Telesur.
Минздрав Бразилии сообщил Всемирной организации здравоохранения об "уменьшении фиксации случаев Зика и микроцефалии по всей стране".
Отмечается, что с января по апрель 2017 года было зафиксировано 7 911 случаев вируса Зика, что на 95,3% меньше, чем за тот же период в 2016 году, когда было зарегистрировано 170 тыс. 535 случаев.
Кроме того, ФБА "Экономика сегодня" передавал, что учёные выявили связь между вирусом Зика и бесплодием у мужчин.

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