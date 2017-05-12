Бразилия объявила о снятии режима ЧП из-за вируса Зика

12 мая 2017, 10:01 Комментарии

Правительство Бразилии объявило о прекращении чрезвычайного положения в стране из-за вируса Зика, введённого в стране в конце 2015 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на Telesur.

Минздрав Бразилии сообщил Всемирной организации здравоохранения об "уменьшении фиксации случаев Зика и микроцефалии по всей стране".

Отмечается, что с января по апрель 2017 года было зафиксировано 7 911 случаев вируса Зика, что на 95,3% меньше, чем за тот же период в 2016 году, когда было зарегистрировано 170 тыс. 535 случаев.

Кроме того, ФБА "Экономика сегодня" передавал, что учёные выявили связь между вирусом Зика и бесплодием у мужчин.