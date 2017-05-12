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Правительство улучшит поддержку выпускников детских домовПравительство улучшит поддержку выпускников детских домовВ Бишкеке пройдет международный форум, посвященный АлтаюВ Бишкеке пройдет международный форум, посвященный Алтаю

В Бишкеке пройдет международный Форум "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи"

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425407-ru.html

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В Бишкеке пройдет международный форум "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи"

12 мая 2017, 10:05       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. В Кыргызстане 20-22 июля 2017 года состоится международный Форум "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи". Об этом сообщила советник Президента КР Мира Карыбаева.
По ее словам, форум станет новой площадкой для обсуждения результатов последних научных исследований, образовательных и культурных проектов, направленных на укрепление гуманитарных связей народов, населяющих в наши дни обширные территории Евразии, на основе общих алтайских этногенетических, языковых и культурно-исторических корней.
Как сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР, в работе форума примут участие около 80 ученых-алтаистов, историков, археологов, этнографов, антропологов, лингвистов, исследователей фольклора, искусства и культурного наследия из ближнего и дальнего зарубежья.
"Форум заложит основы для проведения новых комплексных долгосрочных исследований, расширения научных и образовательных связей, популяризации общего наследия материальной и нематериальной культуры родственных народов алтайской языковой семьи, проживающих на территории Евразии", - говорится в сообщении.

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