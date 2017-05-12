Вице-премьер: Борьба с торговлей людьми — одно из приоритетных направлений миграционной политики КР

12 мая 2017, 9:24 Комментарии

Предотвращение и борьба с торговлей людьми является одним из приоритетных направлений государственной миграционной политики Кыргызской Республики. Об этом сказала вице-премьер-министр Кыргызской Республики Чолпон Султанбекова в четверг, 11 мая, на втором заседании Координационного совета по вопросам миграции.

Председатель Государственной службы миграции при правительстве Кыргызской Республики Медетбек Айдаралиев презентовал Программу по борьбе с торговлей людьми на 2017-2020 гг., основной целью которой является дальнейшая поступательная и скоординированная деятельность всех государственных органов и гражданского общества в борьбе с торговлей людьми. Программа была разработана с учетом выявленных проблем при реализации Программы правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми на 2013-2016 гг.

"Актуальными проблемами в современном мире являются вопросы нелегальной миграции и торговля людьми. Мы должны своевременно выявлять проблемы при реализации Программ, направленных на борьбу с организованной преступностью и защиту прав жертв торговли людьми. Основной нашей задачей является проведение четкой и взвешенной государственной политики в данном направлении", — подчеркнула вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова.

На заседании был подведен анализ исполнения Программы правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми на 2013-2016 гг., изучены основные результаты, достижения и проблемы при ее реализации.

Отметим, что в июле 2015 года была запущена Глобальная программа по предупреждению и противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов, инициированная Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) совместно с Европейской комиссией. Кыргызская Республика была избрана в качестве одной из стран, где данный проект будет внедряться.

По итогам заседания Государственной службе миграции поручено в кратчайшие сроки доработать Программу по борьбе с торговлей людьми на 2017-2020 годы с учетом поступивших замечаний и предложений от министерств, ведомств и международных организаций.