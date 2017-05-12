Металлопродукция Китая и Украины будет облагаться антидемпинговыми пошлинами в ЕАЭС

12 мая 2017, 9:47 Комментарии

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании 11 мая приняла решение о применении антидемпинговых мер в отношении некоторых типов металлопродукции, производимых китайскими и украинскими металлургическими предприятиями, одобрила проект техрегламента на средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, предложила странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) устранить ограничения, приравнивающие профессиональных спортсменов из стран ЕАЭС к так называемым спортивным легионерам из третьих стран, приняла решения по классификации товаров, сообщает пресс-служба Коллегии.

Коллегия ЕЭК ввела предварительную антидемпинговую пошлину в размере 37,89% в отношении ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) украинских стальных горячекатаных уголков. Срок действия антидемпинговой меры – четыре месяца. Таможенным органам стран Союза поручено обеспечить выполнение решения.

"Департамент защиты внутреннего рынка ЕАЭС Комиссии начал антидемпинговое расследование в отношении украинских уголков в августе прошлого года по результатам рассмотрения заявления, поданного рядом крупнейших российских металлургических предприятий: Западно-Сибирского, Нижнетагильского, Магнитогорского металлургических комбинатов, а также двумя крупными предприятиями "Северстали". Расследование проводилось в соответствии с положениями Договора о ЕАЭС по применению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в отношении третьих стран", – говорится в сообщении.

В результате ЕЭК установила демпинговый импорт на территорию ЕАЭС товара, который производят "Азовсталь", Енакиевский металлургический завод и другие украинские производители. Демпинговая маржа при импорте в Союз уголков определена в размере 37,89%. Металлургической отрасли стран ЕАЭС нанесен существенный материальный ущерб. Например, объем производства в отрасли снизился на 14,4%, объем реализации – на 11, 8%, прибыли – на 50,3%, доходности от использования основных средств – в 2,5 раза.

"Кроме того, принято решение о продлении до конца февраля 2018 года антидемпинговой меры в отношении металлопроката с полимерным покрытием, производимого в КНР и ввозимого в ЕАЭС, в связи с проведением повторного антидемпингового расследования", – пояснили в ЕЭК.