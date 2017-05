На "Евровидении-2017" в Киеве стали известны все финалисты

12 мая 2017, 9:10 Комментарии

Второй полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2017" завершился в Киеве в ночь на пятницу, 12 мая. По итогам зрительского голосования и мнения членов жюри в финальную часть конкурса вошли: Аня Ниссен из Дании, Жак Хоудек из Хорватии, NAVIBAND из Беларуси, Кристиан Костов из Болгарии, Йоци Папаи из Венгрии, IMRI из Израиля, Илинка и Алекс Флоря из Румынии, JOWST и Александер Вальманн из Норвегии, O'G3NE из Нидерландов, а также Натан Трент из Австрии, передает DW.

Congratulations to our 10 finalists from tonight! #ESC2017 pic.twitter.com/11pcnKhcFh

- Eurovision (@Eurovision) 11 мая 2017 г.

Первыми финалистами двумя днями ранее стали представитель Швеции Робин Бенгтссон, певец Салвадор Собрал из Португалии, исполнительница Деми из Греции, представительница Азербайджана Диана Гаджиева и группа SunStroke Project из Молдавии. В финал конкурса также вышли певица Кася Мось из Польши, представительница Армении Арцвик Арутюнян, Исайя Фаербрейс из Австралии, певец Ховиг из Кипра и певица Бланш из Бельгии.

Кроме того, в нем выступят представители пяти стран, платящих самые крупные взносы в Европейский вещательный союз - Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции, а также исполнитель от Украины - победительницы прошлого "Евровидения". Им не надо было проходить сито полуфиналов.

Изначально во втором полуфинале должна была выступить и исполнительница из России Юлия Самойлова. Однако из-за того, что она нарушила законы Украины, приехав ранее в аннексированный Крым не с украинской, а с российской территории, украинские власти не разрешили Самойловой приехать в Киев на конкурс. Вслед за этим Россия отказалась не только от участия в "Евровидении-2017", но и от телетрансляции крупнейшего телевизионного музыкального конкурса в мире.

Финал "Евровидения" состоится в субботу, 13 мая.