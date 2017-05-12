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На "Евровидении-2017" в Киеве стали известны все финалисты

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359680_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425401-ru.html

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На "Евровидении-2017" в Киеве приняты беспрецедентные меры безопасности

12 мая 2017, 9:10       Комментарии

Второй полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2017" завершился в Киеве в ночь на пятницу, 12 мая. По итогам зрительского голосования и мнения членов жюри в финальную часть конкурса вошли: Аня Ниссен из Дании, Жак Хоудек из Хорватии, NAVIBAND из Беларуси, Кристиан Костов из Болгарии, Йоци Папаи из Венгрии, IMRI из Израиля, Илинка и Алекс Флоря из Румынии, JOWST и Александер Вальманн из Норвегии, O'G3NE из Нидерландов, а также Натан Трент из Австрии, передает DW.
Congratulations to our 10 finalists from tonight! #ESC2017 pic.twitter.com/11pcnKhcFh
- Eurovision (@Eurovision) 11 мая 2017 г.
Первыми финалистами двумя днями ранее стали представитель Швеции Робин Бенгтссон, певец Салвадор Собрал из Португалии, исполнительница Деми из Греции, представительница Азербайджана Диана Гаджиева и группа SunStroke Project из Молдавии. В финал конкурса также вышли певица Кася Мось из Польши, представительница Армении Арцвик Арутюнян, Исайя Фаербрейс из Австралии, певец Ховиг из Кипра и певица Бланш из Бельгии.
Кроме того, в нем выступят представители пяти стран, платящих самые крупные взносы в Европейский вещательный союз - Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции, а также исполнитель от Украины - победительницы прошлого "Евровидения". Им не надо было проходить сито полуфиналов.
Изначально во втором полуфинале должна была выступить и исполнительница из России Юлия Самойлова. Однако из-за того, что она нарушила законы Украины, приехав ранее в аннексированный Крым не с украинской, а с российской территории, украинские власти не разрешили Самойловой приехать в Киев на конкурс. Вслед за этим Россия отказалась не только от участия в "Евровидении-2017", но и от телетрансляции крупнейшего телевизионного музыкального конкурса в мире.
Финал "Евровидения" состоится в субботу, 13 мая.

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