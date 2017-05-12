Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами

12 мая 2017, 9:13 Комментарии

На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии принято решение уведомить государства-члены Евразийского экономического союза о необходимости исполнения Договора о ЕАЭС в части устранения количественных ограничений, установленных для спортсменов-легионеров из стран Союза. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

На сегодняшний день во всех государствах-членах лимиты на иностранных спортсменов распространяются на граждан стран Союза. Например, в соответствии с Регламентом проведения соревнований по профессиональному футболу среди клубов Армении сезона 2016-2017 годов, в команде первой лиги в каждой игре могут участвовать и одновременно находиться на поле максимум два иностранных футболиста.

Также, согласно Регламенту чемпионата Беларуси по футболу 2017 года, одновременно на поле в составе одной команды могут находиться не более пяти легионеров, а в первой лиге участие футболистов из числа иностранцев не допускается.

В Кыргызской Республике ограничения установлены, например, в Регламенте чемпионата по футзалу "Супер лига" сезона 2016-2017 годов, где, в частности, определено, что в заявочном листе команды может быть зарегистрировано не более пяти игроков-легионеров.

"Государства-члены, заключив Договор о ЕАЭС, взяли на себя обязательства не вводить и не применять ограничения, установленные их законодательствами в целях защиты национального рынка труда в отношении трудовой деятельности, осуществляемой гражданами государств-членов ЕАЭС, – отметила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. – Коллегия ЕЭК сегодня приняла взвешенное решение о необходимости снятия барьеров для спортсменов из наших стран. На вопрос о том, что дает евразийская интеграция гражданам Союза, – лучшим ответом является снятие барьеров на рынке труда".

В течение десяти календарных дней с даты вступления в силу решения ЕЭК просит правительства стран ЕАЭС проинформировать о принятых мерах по устранению ограничений, установленных как на уровне законодательства государств-членов, так и на уровне актов физкультурно-спортивных организаций в отношении профессиональных спортсменов-легионеров из стран ЕАЭС.