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Пресс-служба: Президент Зимбабве не спит, а "прячет глаза от яркого света"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359681_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425399-ru.html

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12 мая 2017, 9:34       Комментарии

Президент Зимбабве Роберт Мугабе не спит на публичных мероприятиях, а прячет глаза от яркого света. Так пресс-секретарь 93-летнего главы африканского государства прокомментировал фотографии, на которых Мугабе запечатлен с опущенной головой и закрытыми глазами, сообщает NewsRu.com со ссылкой на Reuters.
По словам пресс-секретаря, к 93 годам "кое-что происходит с глазами" и президент "не может долго смотреть на яркий свет". "Если вы внимательно посмотрите на положение его головы, то заметите, что он просто смотрит вниз, избегая прямых лучей", - сказал он.
President Mugabe is not sleeping at conferences, but closing his eyes to protect them, his spokesman says. https://t.co/DaMCLKW0cw pic.twitter.com/6cXeZbuQfC
- BBC Africa (@BBCAfrica) 11 мая 2017 г.
Mugabe not asleep but resting his eyes: spokesman - Daily Nation https://t.co/TENCpq136w pic.twitter.com/d9PayyOWms
- Daily Nation (@dailynation) 11 мая 2017 г.
Два года назад широко обсуждался другой случай с участием Мугабе. Тогда президент Зимбабве упал с лестницы, спускаясь с возвышения после общения со своими сторонниками.
Пост президента Зимбабве Мугабе занимает с 31 декабря 1987 года. До этого, с 1980 года, он был премьер-министром, пока, изменив конституцию, не провозгласил себя главой государства. В 2018 году он собирается баллотироваться на новый срок. В феврале его жена заявила, что муж должен участвовать в выборах даже "трупом".

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