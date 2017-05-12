В этом году в ЕАЭС самая быстрорастущая экономика у Кыргызстана — ВБ

12 мая 2017, 9:11 Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. Согласно прогнозу Всемирного банка, в этом году самый высокий рост ВВП среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет у Кыргызстана.

ВБ в четверг опубликовал доклад о состоянии экономики регионов Европа и Центральная Азия.

В ситуации с Кыргызстаном он напомнил, что рост ВВП по итогам прошлого года составил 3,8 процента, в 2017-м прогнозируется, что он уменьшится до 3,4 процента. Это связано с запланированным снижением добычи золота, при этом остальные отрасли экономики будут расти.

При этом среди стран Средней Азии у Кыргызстана наименьшие показатели роста. Например, рост ВВП Таджикистана уменьшится с 6,5 процента в 2016 году до 5,5 пункта в этом, прогнозирует ВБ. В Узбекистане с 7,8 процента до 7,6. Единственная среднеазиатская страна, где не будет снижения темпов, - Туркменистан: с 6,2 до 6,3 процента.

В странах ЕАЭС, за исключением Кыргызстана, везде будет расти внутренний валовой продукт, но темпы все равно прогнозируются ниже, чем в КР. Так, в Казахстане с 1 процента в прошлом году ожидается рост до 2,4 в этом. Армения с 0,2 процента вырастет до 2,7. Россия выйдет с минус 0,2 до 1,3 процента. Беларусь не сможет выйти из "минуса", но значительно его сократит: с минус 2,6 до минус 0,4.