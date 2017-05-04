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Шести фигурантам дела о взрыве в метро Петербурга предъявлены обвинения

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/shesti...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425397-ru.html

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Троим фигурантам дела о теракте в метро Петербурга предъявлено обвинение

12 мая 2017, 9:14       Комментарии

Следственный комитет РФ 11 мая предъявил обвинения шести фигурантам дела о теракте в петербургском метро и впервые назвал их имена. Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета России.
В террористическом акте, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств и незаконном обороте взрывчатки обвиняют Бахрама Эргашева, Ибрагимжона Эрматова и Махамадюсуфа Мирзаалимова.
Как позже сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, по тем же статьям обвинение было предъявлено еще троим фигурантам: Сейфулле Хакимову, Аъзамжону Махмудову и Дилмуроду Муидинову.
В сообщении СК сказано, что всего в деле о взрыве в метро Петербурга 10 фигурантов, остальным предъявят обвинение в ближайшее время. Однако, ФСБ России сообщила, что 11 мая в Москве задержан еще один подозреваемый, – гражданин одной из среднеазиатских республик по фамилии Эрматов.
Напомним, взрыв в метро Петербурга произошел 3 апреля и унес жизни 16 человек, включая предполагаемого исполнителя теракта Акбаржона Джалилова. В Федеральной службе безопасности России заявили о задержании ряда подозреваемых в причастности к подготовке нападения, включая его предполагаемого организатора Аброра Азимова. Ответственность за нападение взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" малоизвестная экстремистская группировка "Батальон имама Шамиля".

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