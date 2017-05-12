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Канату Исаеву предъявили обвинение в коррупции и взяли подписку о невыезде

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kanatu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425396-ru.html

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Канату Исаеву предъявлены обвинения в коррупции

ГКНБ обвинил депутата Каната Исаева в коррупции

ГКНБ предъявлено обвинение и избрана мера пресечения депутату ЖК К.Исаеву

12 мая 2017, 9:03       Комментарии

Накануне следственное управление ГКНБ КР в рамках ранее возбужденных органами прокуратуры КР уголовных дел, депутату ЖК КР Канату Исаеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей "коррупция" УК КР по фактам противоправных деяний в бытность мэром Токмока, сообщает пресс-служба нацбезопасности.
Напомним, Исаев, являясь мэром Токмока незаконно передал муниципальный земельный участок общего пользования во владение частной компании  для строительства частного торгового центра.
"Кроме того, он, действуя в сговоре с другими должностными лицами мэрии Токмока, незаконно передал выполнение подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета, аффилированной с ними частной компании. Также, Исаев незаконно, путем прямой продажи, по заниженной стоимости реализовал частному лицу муниципальное здание. В результате вышеуказанных незаконных действий Исаева и других лиц, государству нанесен ущерб в особо крупном размере. В отношении Исаева следственным органом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", – говорится в сообщении.

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