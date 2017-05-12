Канату Исаеву предъявили обвинение в коррупции и взяли подписку о невыезде

12 мая 2017, 9:03 Комментарии

Накануне следственное управление ГКНБ КР в рамках ранее возбужденных органами прокуратуры КР уголовных дел, депутату ЖК КР Канату Исаеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей "коррупция" УК КР по фактам противоправных деяний в бытность мэром Токмока, сообщает пресс-служба нацбезопасности.

Напомним, Исаев, являясь мэром Токмока незаконно передал муниципальный земельный участок общего пользования во владение частной компании для строительства частного торгового центра.

"Кроме того, он, действуя в сговоре с другими должностными лицами мэрии Токмока, незаконно передал выполнение подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета, аффилированной с ними частной компании. Также, Исаев незаконно, путем прямой продажи, по заниженной стоимости реализовал частному лицу муниципальное здание. В результате вышеуказанных незаконных действий Исаева и других лиц, государству нанесен ущерб в особо крупном размере. В отношении Исаева следственным органом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", – говорится в сообщении.