Cоздан оперативный штаб для решения вопросов, связанных с переходом на ЦТВ

12 мая 2017, 8:49 Комментарии

Для своевременного решения вопросов, связанных с переходом с 15 мая на цифровое телерадиовещание, будет создан оперативный штаб с образованием выездных групп технических специалистов для устранения сбоев и помощи при подключении к цифровому телерадиовещанию. Об этом сказал первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев на очередном заседании Государственной комиссии по переходу на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике.

В состав штаба войдут представители соответствующих государственных органов, организаций и руководители органов местного самоуправления.

По данным председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыта Шаршембиева, на сегодня по республике установлено 54 цифровых передатчика, которые обеспечивают 95% населения страны цифровым телевидением. Оставшиеся 5% населения проживают в 326 населенных пунктах, не охваченных ЦТВ из-за того, что они расположены в так называемой "радиотеневой зоне". Для жителей этих населенных пунктов вещание аналогового телевидения будет сохранено и после 15 мая. Такая мера будет действовать до полной установки 211 цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов, которые позволят обеспечить жителей 326 сел цифровым телевидением. Договоры на их поставку уже заключены. К настоящему моменту доставлено и установлено 9 ретрансляторов. В ближайшие дни в республику прибудет очередная партия ретрансляторов, которые будут установлены в определенных населенных пунктах.