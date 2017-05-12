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Впервые "Ночь в музее" состоится в Бишкеке

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359634_vp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425393-ru.html

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12 мая 2017, 8:52       Комментарии

По информации столичного Управления культуры, 20 мая впервые в городе Бишкек проводится мероприятие "Ночь в музеях". Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
С 18.00 до 22.00 в доме-музее Чуйкова С.А. по адресу: ул. Чуйкова, 87 будет проведена экскурсия по музею и показан фильм о творчестве живописца.
С 19.00 до 20.00 проведен мастер-класс от художника В.Ф. Руппеля о современном искусстве: понимание, опыт художника, показ фотосерий типологий (концептуальная фотография как жанр).
С 20.00 до 21.00 все желающие могут поучаствовать в мастер-классах от художника Э. Болотбекова: рисунки карандашом, портрет с натуры.
С 21.00 до 22.00 для посетителей музея будет организован мастер-класс З. Умаровой по прикладному искусству, квилингу (искусство бумагокручения, аппликация и коллажи из цветной бумаги, панно из природных материалов).
С 18.00 до 22.00 в доме-музее Мануиловой О.М. по адресу: ул. Тыныстанова, 108 для всех посетителей будет проведена экскурсия о жизни и деятельности народного художника скульптора КР и показан фильм о творчестве скульптора.
С 19.00 до 20.00 всех желающих ждет мастер-класс заслуженного деятеля культуры Д. Жолчуева по скульптуре.
С 20.00 до 22.00 будет проведен мастер-класс от скульпторов Ш. Ыманбаева и Рахманалы у. Эдилбека по наброскам карандашом с натуры, портрету из глины.
Городские власти приглашают горожан и гостей столицы посетить мероприятие "Ночь в музее" и прикоснуться к миру искусства и творчества.

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