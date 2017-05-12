Учёные: Хеви-метал может сделать человека счастливее

12 мая 2017, 8:54 Комментарии

Согласно проведённому исследованию, австралийские учёные выяснили, что музыка в стиле хеви-метал может сделать человека счастливее. Оказалось, что тяжёлый рок может вызвать чувство удовлетворения и способствовать расслаблению, сообщает VistaNews.ru со ссылкой на информационный портал Svopi.ru

Австралийские учёные из университета Квинсленда Лия Шарман и Женевьева Дингал (являющаяся кандидатом психологических наук) пригласили 39 добровольцев в возрасте 13-34 лет. Для испытуемых создали стрессовые ситуации и "напомнили" им о тяжёлых и неприятных событиях в жизни. После этого добровольцы в течении десяти минут слушали тяжёлую музыку в стиле хеви-метал. В другом случае им предоставляли возможность успокоиться в полной тишине. Выяснилось, что тяжёлый рок в исполнении таких групп как TesseracT или Slipknot, помогли участникам эксперимента гораздо быстрее расслабиться и психологически успокоиться. Учёные уточнили, что тексты некоторых песен были о любви и одиночестве, а других – о гневе и агрессии. Добровольцы рассказали, что именно тяжёлая музыка в стиле хеви-метал рока помогла им настроить себя на положительный лад и вдохновила их, вызвав ощущения счастья и любви.