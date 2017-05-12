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НАСА рекомендовали отказаться от МКС

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359658_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425390-ru.html

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12 мая 2017, 8:12       Комментарии

Астронавт Базз Олдрин, который вместе с Нилом Армстронгом совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну, рекомендовал НАСА отказаться от МКС в пользу марсианской программы. Предложение полковника ВВС США в отставке прозвучало на конференции "Люди на Марсе", проходящей в Вашингтоне. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Space.com.
Инициатива Олдрина связана с предложением о необходимости увеличения финансирования марсианской миссии, средства на которую могли бы быть перенаправлены из программы МКС. "Мы должны уйти с МКС как можно быстрее. Мы просто не можем себе позволить расходовать 3,5 миллиарда долларов в год", - сказал Олдрин.
Астронавт полагает, что вместо НАСА проектами на околоземной орбите должны заниматься частные компании, например SpaceX, Orbital АTK, Boeing, Bigelow Aerospace и Axiom Space. Олдрин также выступил за сотрудничество с Китаем, который в начале 2020-х годов планирует создание национальной орбитальной станции.
Полковник в отставке высказался и за создание буксира, предназначенного для транспортировки грузов и людей к Луне и обратно, пилотируемую миссию к околоземному астероиду (в 2020 году) и пролет Венеры (в 2024 году). В 2030-х годах, по его мнению, на Марсе должно начаться развертывание постоянной обитаемой базы.
В настоящее время МКС финансируют НАСА, "Роскосмос" и их партнеры. На 2024 год запланирована ликвидация станции, однако не исключено продление ее эксплуатации до 2028 года. Решение по данному вопросу должно быть принято в ближайшие три года.
"Если партнеры по МКС решат завершить эксплуатацию в 2024 году, мы просто будем подстраивать свои планы под это решение. Поэтому ничего кардинального, если 2024 год станет для МКС рубежным, я не вижу", - прокомментировал предложение Олдрина "Национальной службе новостей" действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков. Эксперт отмечает, что раньше 2024 года НАСА не покинет МКС.

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