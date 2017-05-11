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ММА: В Казахстане проведут турнир WEF с участием бойцов Кыргызстана

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359637_mm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425389-ru.html

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Кыргызстану выделят $30 млн на водоснабжение

12 мая 2017, 8:18       Комментарии

14 мая в Караганде (Казахстан) пройдет международный турнир по кулатуу-эртаймашу по правилам смешанных единоборств (MMA) - WEF-33 Global-8. Об этом сообщили организаторы соревнований - Всемирная федерация эртаймаш (WEF).
Как уточняется, турнир пройдет в Центре бокса имени Серика Сапиева. В боях примут участие представители Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России.
Всего в рамках этого турнира выступят четверо кыргызстанцев, в частности обладатель чемпионского пояса WEF Proffight Алимардан Абдыкааров, а также Ринат Саякбаев, Ариет Бекишов и Рамазан Могуев.
Напомним, в этом году продолжаются турниры серии WEF Profight, которые проводятся не только в регионах, но и за рубежом. В прошлом году они проводились в Узбекистане, Иране и России.

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