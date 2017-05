СМИ: Любой желающий может провести 4 часа в компании Роналду за £920 тысяч

12 мая 2017, 8:37 Комментарии

Любой желающий может провести четыре часа с португальским нападающим мадридского "Реала" Криштиану Роналду, если заплатит £920 тысяч. Об этом сообщает RT со ссылкой на британское издание The Mirror и книгу Football Leaks: The Dirty Business of Football.

По информации издания, некая компания из Саудовской Аравии уже успела воспользоваться подобной услугой в 2013 году. Помимо общения с Роналду представители компании смогли оставить два упоминания в социальных сетях, получить пять футболок с автографом португальского футболиста и устроить фотосессию.

Кроме того, на один день компания могла использовать образ Роналду в рекламных целях.