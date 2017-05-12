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Positiff: Самат Шырдаков — бронзовый призер чемпионата Азии по греко-римской борьбе

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425387-ru.html

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Самат Ширдаков завоевал бронзу на чемпионате Азии по греко-римской борьбе в Индии

Борец Самат Шырдаков завоевал бронзу чемпионата Азии

12 мая 2017, 8:04       Комментарии

Кыргызстанец С.Шырдаков - бронзовый призер чемпионата Азии по греко-римской борьбе.
В селе Эмгекчил Нарынского района 25 выпускников школы строят дом для нуждающейся семьи.
В Бишкеке появилась спортивная площадка Street Workout.
В городе Москва расцвел цветок "Айгуль".
Прогноз погоды по Кыргызстану на 12 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +11...+16
днем: +26...+31
Таласская область
ночью: +10...+15
днем: +26...+31
Баткенская область
ночью: +11...+16
днем: +27...+32
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +11...+16
днем: +27...+32
Иссык-Кульская область
ночью: +6...+11
днем: +19...+24
Нарынская область
ночью: +6...+11
днем: +20...+25
В Бишкеке без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14...+16, максимальная температура воздуха днем +29...+31.

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