Positiff: Самат Шырдаков — бронзовый призер чемпионата Азии по греко-римской борьбе

12 мая 2017, 8:04 Комментарии

Кыргызстанец С.Шырдаков - бронзовый призер чемпионата Азии по греко-римской борьбе.

В селе Эмгекчил Нарынского района 25 выпускников школы строят дом для нуждающейся семьи.

В Бишкеке появилась спортивная площадка Street Workout.

В городе Москва расцвел цветок "Айгуль".

Прогноз погоды по Кыргызстану на 12 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +11...+16

днем: +26...+31

Таласская область

ночью: +10...+15

днем: +26...+31

Баткенская область

ночью: +11...+16

днем: +27...+32

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +11...+16

днем: +27...+32

Иссык-Кульская область

ночью: +6...+11

днем: +19...+24

Нарынская область

ночью: +6...+11

днем: +20...+25

В Бишкеке без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14...+16, максимальная температура воздуха днем +29...+31.