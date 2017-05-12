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Чем хорош профлицей в Беловодске, узнала министра образования

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425385-ru.html

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Министр соцразвития посетила пострадавших от оползня узгенцев

12 мая 2017, 8:28       Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева посетила профессиональный лицей №28 в селе Беловодском Чуйской области, сообщила пресс-служба Минобрнауки.
Кудайбердиевой показали мастерские, учебный центр подготовки и повышения квалификации газоэлектросварщиков, а также рассказали о специальностях "цветовод" и "хозяйка усадьбы".
© Фото / Ольга Ниязалиева Визит министра Гульмиры Кудайбердиевой в профессиональный лицей №28 в селе Беловодское Министр отметила, что за последние три года около 50 профессиональных лицеев отремонтированы и оснащены современным учебным оборудованием и мебелью. В настоящее время в 10 учебных заведениях ведутся ремонтно-восстановительные работы, улучшаются условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Согласно информации Минобрнауки, лицей был основан в 1973 году, обучаются в нем 424 человека на базе 9-х и 11-х классов.
В лицее обучают таким специальностям, как слесарь-ремонтник, тракторист-машинист, водитель категории "С", газоэлектросварщик.
Специальность "хозяйка усадьбы" предполагает подготовку швей, поваров, парикмахеров, цветоводов. Также в лицее можно получить профессию портного, повара-кондитера, токаря и парикмахера.
Все преподаватели (17 человек) имеют высшее образование. Директор Сагынбек Чагарбаев руководит лицеем на протяжении 25 лет.
Согласно информации министерства, более 80 процентов выпускников лицея трудоустраиваются на предприятия, часть поступает в высшие учебные заведения, многие уходят на воинскую службу, уезжают за пределы республики.
Учащиеся лицея проходят производственную практику, в среднем на одного учащегося оплата составляет 1 500 сомов. Ежегодно заключается 25 соглашений с работодателями о сотрудничестве.
Лицей эффективно работает с международными проектами в части оснащения и ремонта. При содействии Евросоюза ранее были приобретены трактор, 3 интерактивные доски, оборудована лаборатория по приготовлению пищи, закуплена техника для возделывания зерновых и овощей.
Также при поддержке международных организаций построена теплица для выращивания цветов и ранних овощей.
В лицее действуют спортивные секции и кружки по спецпредметам: швейное, поварское, парикмахерское и слесарное дело.

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