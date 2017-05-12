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Новости Кыргызстана

В Бишкеке пройдет "Неделя ОДКБ"В Бишкеке пройдет "Неделя ОДКБ"

В конце 2015 года из 114,9 тыс. тонн отходов производства и потребления 92,6% приходилось на Иссык-Кульскую область

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425383-ru.html

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12 мая 2017, 3:46       Комментарии

В Кыргызстане из 114,9 тыс. тонн отходов производство и потребления 106,4 тыс. тонн или 92,6% приходилось на Иссык-Кульскую область. Об этом сообщается в данных Национального статистического комитета на конец 2015 года.
На втором месте находится Бишкек - 4,6 тыс. тонн, затем Баткенская область - 3,4 тыс. тонн.
Объем отходов в Бишкеке за 2011-2015 годы сильно не изменился, в то время, как в Баткенской области он снизился.
Объем отходом в Иссык-Кульской области остается стабильно высоким.

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