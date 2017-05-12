В конце 2015 года из 114,9 тыс. тонн отходов производства и потребления 92,6% приходилось на Иссык-Кульскую область

12 мая 2017, 3:46 Комментарии

В Кыргызстане из 114,9 тыс. тонн отходов производство и потребления 106,4 тыс. тонн или 92,6% приходилось на Иссык-Кульскую область. Об этом сообщается в данных Национального статистического комитета на конец 2015 года.

На втором месте находится Бишкек - 4,6 тыс. тонн, затем Баткенская область - 3,4 тыс. тонн.

Объем отходов в Бишкеке за 2011-2015 годы сильно не изменился, в то время, как в Баткенской области он снизился.

Объем отходом в Иссык-Кульской области остается стабильно высоким.