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Посольство Кыргызстана в США и Канаде приняло участие в Дне открытых дверей посольств, аккредитованных в столице США (фото)Посольство Кыргызстана в США и Канаде приняло участие в Дне открытых дверей посольств, аккредитованных в столице США (фото)

В Бишкеке пройдет "Неделя ОДКБ"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425382-ru.html

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12 мая 2017, 1:24       Комментарии

15 мая исполняется 25 лет со дня подписания Договора о коллективной безопасности и 15 лет с момента принятия решения об образовании ОДКБ. Об этом 11 апреля сообщили в МИД. В связи с этим в Минске планируется провести юбилейные заседания уставных органов Организаций (СМИД, СМО и КССБ) и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
По словам официального представителя МИД Айымкан Кулукеевой, в ближайшее время планируется проведение "Недели ОДКБ", в ходе которой планируется трансляция цикла передач о вкладе Кыргызстана в ОДКБ, проведение научно-практической конференции и проведение цикла лекций, посвященных ОДКБ для военнослужащих.

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