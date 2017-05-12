В Бишкеке пройдет "Неделя ОДКБ"

12 мая 2017, 1:24 Комментарии

15 мая исполняется 25 лет со дня подписания Договора о коллективной безопасности и 15 лет с момента принятия решения об образовании ОДКБ. Об этом 11 апреля сообщили в МИД. В связи с этим в Минске планируется провести юбилейные заседания уставных органов Организаций (СМИД, СМО и КССБ) и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По словам официального представителя МИД Айымкан Кулукеевой, в ближайшее время планируется проведение "Недели ОДКБ", в ходе которой планируется трансляция цикла передач о вкладе Кыргызстана в ОДКБ, проведение научно-практической конференции и проведение цикла лекций, посвященных ОДКБ для военнослужащих.