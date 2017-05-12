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В Бишкеке пройдет "Неделя ОДКБ"В Бишкеке пройдет "Неделя ОДКБ"Из имеющихся 504 светофорных объектов по Кыргызстану в исправном состоянии находятся 489, а 15 объектов вышли из строя, - ГУПМИз имеющихся 504 светофорных объектов по Кыргызстану в исправном состоянии находятся 489, а 15 объектов вышли из строя, - ГУПМ

Посольство Кыргызстана в США и Канаде приняло участие в Дне открытых дверей посольств, аккредитованных в столице США (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

     

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425381-ru.html

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12 мая 2017, 0:58       Комментарии

Посольство Кыргызской Республики в США и Канаде 6 мая приняло участие в ежегодном культурном событии города Вашингтон "Passport DC's Around the World Embassy Tour" - Дне открытых дверей посольств, аккредитованных в столице США.
Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР, посольство в этот день демонстрировало богатство культуры кыргызского народа посредством музыки, песни, танца, выставок произведений изобразительного искусства и ремесленничества Кыргызстана.
В ходе всего мероприятия гости интересовались географией, возможностями туризма, особенностями культуры Кыргызстана, брали уроки плетения чия, некоторые из посетителей воспользовались возможностью попрактиковать свой кыргызский язык, а также делились своими знаниями о Кыргызстане.
В ходе мероприятия гостям были представлены экспонаты текстильных изделий, включающих традиционные и современные кыргызские мотивы.

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