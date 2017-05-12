Посольство Кыргызстана в США и Канаде приняло участие в Дне открытых дверей посольств, аккредитованных в столице США (фото)

12 мая 2017, 0:58 Комментарии

Посольство Кыргызской Республики в США и Канаде 6 мая приняло участие в ежегодном культурном событии города Вашингтон "Passport DC's Around the World Embassy Tour" - Дне открытых дверей посольств, аккредитованных в столице США.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР, посольство в этот день демонстрировало богатство культуры кыргызского народа посредством музыки, песни, танца, выставок произведений изобразительного искусства и ремесленничества Кыргызстана.

В ходе всего мероприятия гости интересовались географией, возможностями туризма, особенностями культуры Кыргызстана, брали уроки плетения чия, некоторые из посетителей воспользовались возможностью попрактиковать свой кыргызский язык, а также делились своими знаниями о Кыргызстане.

В ходе мероприятия гостям были представлены экспонаты текстильных изделий, включающих традиционные и современные кыргызские мотивы.