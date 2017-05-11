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Новости Кыргызстана

Был выпившим — задержанный рассказал, как сбил мальчика у "Кудайбергена"Был выпившим — задержанный рассказал, как сбил мальчика у "Кудайбергена"

Теракт в Санкт-Петербурге: задержан вероятный сообщник смертника

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425379-ru.html

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Наезд на 15-летнего в Бишкеке — задержан подозреваемый

11 мая 2017, 23:03       Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. Уроженец Средней Азии задержан в Москве за нелегальный оборот взрывчатки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности.
Задержанный Эрматов был связан с террористом Акбаржоном Джалиловым, взорвавшим себя в метро Санкт-Петербурга в апреле, считают в ведомстве.
Следствие сейчас проверяет, в какой мере Эрматов причастен к теракту в северной столице. Отмечается, что задержание прошло "в рамках отдельного следственного поручения Следственного комитета".
Между тем в уголовном деле о взрыве в метро уже фигурирует Ибрагимжон Эрматов. Приходится ли он родственником задержанному сегодня мужчине, пока неясно.
3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" санкт-петербургского метро прогремел взрыв. По последним данным, погибли 15 человек, более 50 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. По его данным, в совершении теракта подозревается гражданин России, уроженец Оша Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

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