Теракт в Санкт-Петербурге: задержан вероятный сообщник смертника

11 мая 2017, 23:03 Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. Уроженец Средней Азии задержан в Москве за нелегальный оборот взрывчатки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности.

Задержанный Эрматов был связан с террористом Акбаржоном Джалиловым, взорвавшим себя в метро Санкт-Петербурга в апреле, считают в ведомстве.

Следствие сейчас проверяет, в какой мере Эрматов причастен к теракту в северной столице. Отмечается, что задержание прошло "в рамках отдельного следственного поручения Следственного комитета".

Между тем в уголовном деле о взрыве в метро уже фигурирует Ибрагимжон Эрматов. Приходится ли он родственником задержанному сегодня мужчине, пока неясно.

3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" санкт-петербургского метро прогремел взрыв. По последним данным, погибли 15 человек, более 50 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. По его данным, в совершении теракта подозревается гражданин России, уроженец Оша Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.