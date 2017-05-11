Был выпившим — задержанный рассказал, как сбил мальчика у "Кудайбергена"

11 мая 2017, 21:20 Комментарии

Менее чем через сутки после смертельного автонаезда на 15-летнего мальчика по улице Патриса Лумумбы милиция нашла подозреваемого в совершении ДТП. Им оказался гражданин А. Т. 1959 года рождения. Он рассказал, что вечером 10 мая ехал после работы с друзьями мимо рынка "Кудайберген" и почувствовал столкновение.

"Подумал, что машину ударил, а оказывается, там человек. Мне уже потом рассказали, что стало с мальчиком. Был выпившим. Вину свою осознаю", - сказал задержанный.

Также милиция задержала двух пассажиров, которые были с ним в момент ДТП. Материалы переданы следователям, машина поставлена на штрафную стоянку.

Что будет с водителем Subaru Forester? По видео наезда на мальчика видно, что Mercedes Benz белого цвета сбил юношу, когда он шел по пешеходному переходу. Затем по нему передними колесами проехала Subaru Forester. Вызволили подростка подбежавшие люди, которые подняли левый борт авто.

По словам сотрудников УПМ, за рулем Subaru Forester был молодой парень. По итогам следствия и экспертизы суд определит, есть ли его вина в ДТП.