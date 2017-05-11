Задержали водителя, насмерть сбившего школьника

11 мая 2017, 20:08 Комментарии

Водителя, сбившего насмерть 15-летнего школьника, задержали. Об этом сегодня, 11 мая, "ВБ" сообщили в ГУВД Бишкека.

Как уточняется, сотрудники отдела розыска УУР ГУВД Бишкека, УПМ столицы и УВД Первомайского района проводили розыскные мероприятия и установили предполагаемое авто. Водитель не имел постоянного места проживания,но сотрудники милиции вышли на след и нашли место, где спрятали транспорт.

"Таким образом, задержан водитель сбивший школьника. Им оказался Т.А. 1959 года рождения, уроженец города Майлуу-Суу Джалал-Абадской области. Также вместе ним задержаны двое пассажиров, которые были в авто в момент ДТП. Со слов задержанного, в тот вечер они с друзьями распивали спиртные напитки и он сел за руль, чтобы отвезти их, но по дороге не заметил как на дорогу вышел школьник. Когда сбил его, испугался и сбежал с места происшествия. После чего, оставил машину во дворе сожительницы. Виновник снял разбитое крыло и фару автомашины, чтобы скрыть следы ДТП. В настоящее время назначен ряд экспертиз. Автомашина поставлена на штрафстоянку. Начаты следственные мероприятия", - сообщили в ГУВД.

Напомним, накануне, 10 мая, в столичную милицию поступило сообщение о том, что у рынка "Кудайберген" по улице Патриса-Лумумбы неизвестный водитель сбил переходящего через пешеходный переход подростка, после столкнулся с другим автомобилем и скрылся с места происшествия.