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Задержали водителя, насмерть сбившего школьника

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359676_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425377-ru.html

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В Чуйской области водитель "БМВ" сбил насмерть пенсионера

11 мая 2017, 20:08       Комментарии

Водителя, сбившего  насмерть 15-летнего школьника, задержали. Об этом сегодня, 11 мая, "ВБ" сообщили в ГУВД Бишкека.
Как уточняется, сотрудники отдела розыска УУР ГУВД Бишкека, УПМ столицы и УВД Первомайского района проводили розыскные мероприятия и установили предполагаемое авто. Водитель не имел постоянного места проживания,но сотрудники милиции вышли на след и нашли место, где спрятали транспорт.
"Таким образом, задержан водитель сбивший школьника. Им оказался Т.А. 1959 года рождения, уроженец города Майлуу-Суу Джалал-Абадской области. Также вместе ним задержаны двое пассажиров, которые были в авто в момент ДТП. Со слов задержанного, в тот вечер они с друзьями распивали спиртные напитки и он сел за руль, чтобы отвезти их, но по дороге не заметил как на дорогу вышел школьник. Когда сбил его, испугался и сбежал с места происшествия. После чего, оставил машину во дворе сожительницы. Виновник снял разбитое крыло и фару автомашины, чтобы скрыть следы ДТП. В настоящее время назначен ряд экспертиз. Автомашина поставлена на штрафстоянку. Начаты следственные мероприятия", - сообщили в ГУВД.
Напомним, накануне, 10 мая, в столичную милицию поступило сообщение о том, что у рынка "Кудайберген" по улице Патриса-Лумумбы неизвестный водитель сбил переходящего через пешеходный переход подростка, после столкнулся с другим автомобилем и скрылся с места происшествия.

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