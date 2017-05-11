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ГКНБ обвинил депутата Каната Исаева в коррупцииГКНБ обвинил депутата Каната Исаева в коррупции

Канату Исаеву предъявлены обвинения в коррупции

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359677_ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425376-ru.html

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11 мая 2017, 20:23       Комментарии

Депутату парламента Канату Исаеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 303 ч.1 (Коррупция) УК КР по фактам противоправных деяний в бытность мэром города Токмок.
Как сообщает пресс-служба ГКНБ, следственный орган избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Исаева обвиняют в том, что являясь мэром Токмока он незаконно передал муниципальный земельный участок общего пользования во владение частной компании для строительства частного торгового центра.
Кроме того, как полагает следствие, он, действуя в сговоре с другими должностными лицами мэрии, незаконно передал выполнение подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета, аффилированной с ними частной компании. А также незаконно, путем прямой продажи, по заниженной стоимости реализовал частному лицу муниципальное здание.
В результате незаконных действий государству был нанесен ущерб в особо крупном размере.

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