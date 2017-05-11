Канату Исаеву предъявлены обвинения в коррупции

11 мая 2017, 20:23 Комментарии

Депутату парламента Канату Исаеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 303 ч.1 (Коррупция) УК КР по фактам противоправных деяний в бытность мэром города Токмок.

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, следственный орган избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Исаева обвиняют в том, что являясь мэром Токмока он незаконно передал муниципальный земельный участок общего пользования во владение частной компании для строительства частного торгового центра.

Кроме того, как полагает следствие, он, действуя в сговоре с другими должностными лицами мэрии, незаконно передал выполнение подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета, аффилированной с ними частной компании. А также незаконно, путем прямой продажи, по заниженной стоимости реализовал частному лицу муниципальное здание.

В результате незаконных действий государству был нанесен ущерб в особо крупном размере.