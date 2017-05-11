ГКНБ предъявлено обвинение и избрана мера пресечения депутату ЖК К.Исаеву

11 мая 2017, 20:13 Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. Предъявлено обвинение и избрана мера пресечения депутату Жогорку Кенеша Канатбеку Исаеву, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.

Как отмечается, 11 мая 2017 года, СУ ГКНБ КР в рамках ранее возбужденных органами прокуратуры КР уголовных дел, депутату ЖК КР К.Исаеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 303 ч.1 (Коррупция) УК КР по фактам противоправных деяний в бытность мэром г.Токмок.

Так, К.Исаев, являясь мэром г.Токмок незаконно передал муниципальный земельный участок общего пользования во владение частной компании для строительства частного торгового центра.

Кроме того, он, действуя в сговоре с другими должностными лицами мэрии г.Токмок, незаконно передал выполнение подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета, аффилированной с ними частной компании.

Также, К.Исаев, незаконно, путем прямой продажи, по заниженной стоимости реализовал частному лицу муниципальное здание.

В результате вышеуказанных незаконных действий К.Исаева и других лиц, государству нанесен ущерб в особо крупном размере.

В отношении обвиняемого К.Исаева следственным органом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.