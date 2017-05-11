ГКНБ обвинил депутата Каната Исаева в коррупции

11 мая 2017, 20:21 Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. Госкомитет национальной безопасности предъявил обвинение депутату парламента от фракции "Кыргызстан" Канату Исаеву, сообщила пресс-служба ГКНБ.

В рамках ранее возбужденного уголовного дела парламентарию предъявили обвинение в коррупции. Исаев обвиняется в противоправных деяниях в бытность мэром Токмока.

В ГКНБ сообщили, что Исаев, будучи на том посту, незаконно передал муниципальный земельный участок общего пользования во владение частной компании для строительства торгового центра.

"Он, действуя в сговоре с другими должностными лицами мэрии, незаконно передал выполнение подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета аффилированной с ними частной компании", - отметили в ГКНБ.

При этом Исаев незаконно путем прямой продажи по заниженной стоимости реализовал частному лицу муниципальное здание, что повлекло нанесение ущерба в особо крупном размере, добавили в госкомитете.

В отношении депутата избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.