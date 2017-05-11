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Канату Исаеву предъявлены обвинения в коррупцииКанату Исаеву предъявлены обвинения в коррупцииГКНБ предъявлено обвинение и избрана мера пресечения депутату ЖК К.ИсаевуГКНБ предъявлено обвинение и избрана мера пресечения депутату ЖК К.Исаеву

ГКНБ обвинил депутата Каната Исаева в коррупции

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425374-ru.html

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11 мая 2017, 20:21       Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. Госкомитет национальной безопасности предъявил обвинение депутату парламента от фракции "Кыргызстан" Канату Исаеву, сообщила пресс-служба ГКНБ.
В рамках ранее возбужденного уголовного дела парламентарию предъявили обвинение в коррупции. Исаев обвиняется в противоправных деяниях в бытность мэром Токмока.
В ГКНБ сообщили, что Исаев, будучи на том посту, незаконно передал муниципальный земельный участок общего пользования во владение частной компании для строительства торгового центра.
"Он, действуя в сговоре с другими должностными лицами мэрии, незаконно передал выполнение подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета аффилированной с ними частной компании", - отметили в ГКНБ.
При этом Исаев незаконно путем прямой продажи по заниженной стоимости реализовал частному лицу муниципальное здание, что повлекло нанесение ущерба в особо крупном размере, добавили в госкомитете.
В отношении депутата избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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