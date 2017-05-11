"Учитель года" города Ош получил в подарок автомобиль

11 мая 2017, 20:09 Комментарии

11 мая в Оше подвели итоги конкурса "Учитель года — 2017". В качестве главного приза победителю вручили ключи от нового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Ош.

В мероприятии приняли участие мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев, председатель городского кенеша Жапарбек Ормонов, учители и учащиеся, родственники и друзья конкурсантов.

За звание "Учителя года" боролись 5 преподавателей, прошедших отборочные этапы.

"В рамках конкурса звание "Учитель года-2017" получила учитель химии из школы "Жетиген", 28-летняя Айжан Абдувапова. Мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев вручил победительнице главный приз – ключи от легкового автомобиля "Daewoo Matiz", — отмечают в мэрии Оша.

Известно, что Айжан Абдувапова работает учителем химии с 2011 года.

Остальным участникам конкурса Айтмамат Кадырбаев вручил дипломы и денежные премии по номинациям.

Также состоялось награждение школ города в номинации "Лучшая школа года-2017". Победителям председатель городского кенеша Жапарбек Ормонов вручил почетные грамоты и денежные премии. В этом году первое место в номинации "Лучшая школа года-2017" заняла школа-гимназия "Олимп". Второе место – у школы №50 имени Нышанова, третье место – у школы №7 имени Нариманова.

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