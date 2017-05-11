11 мая 2017, 19:42 Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. Задержан водитель, сбивший насмерть школьника у рынка "Кудайберген", сообщает пресс-служба ГУВД г. Бишкек.

По ее информации, накануне в столичную милицию поступило сообщение о том, что у рынка "Кудайберген" по ул.Патриса-Лумумбы неизвестный водитель сбил переходящего через пешеходный переход несовершеннолетнего, 2002 года рождения К.Н., после чего совершил наезд на другое авто и скрылся с мест происшествия.

По приезду оперативно-следственной группы, установлено что, водитель, предположительно белого Мерседеса, скрылся в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками отдела розыска УУР ГУВД г.Бишкек, УПМ ГУВД г.Бишкек и УВД Первомайского района, проводили розыскные мероприятия и установили предполагаемое авто. Позже, так как водитель не имел постоянного места проживания, сотрудники милиции вышли на след и место где скрывается авто.

Таким образом, задержан водитель, сбивший школьника. Им оказался, Т.А. 1959 года рождения, уроженец города Майлуу-Суу Джалал-Абадской области. Также вместе ним задержаны двое пассажиров, которые были в момент ДТП в авто.

По словам задержанного, в тот вечер, они с друзьями распивали спиртные напитки, и он сел за руль авто, чтобы отвезти их, но по дороге не заметил, как на дорогу вышел школьник. Когда сбил его, испугался и сбежал с места происшествия на машине. После чего, поставил машину во дворе сожительницы. Снял разбитое крыло и фару автомашины, что бы скрыть следы ДТП.

В настоящее время назначен ряд экспертиз. Автомашина поставлена на штрафстоянку. Начаты следственные мероприятия.