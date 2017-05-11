 
Доллар США: 67.7326 (+0.0994) 
Евро: 73.6287 (-0.22) 
Золото: 39.26 $/гр (-0.06) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Столичный жилмассив "Жениш" подключили к газуСтоличный жилмассив "Жениш" подключили к газуВ некоторых районах Бишкека и Чуйской области 12 мая возможны перерывы в электроснабженииВ некоторых районах Бишкека и Чуйской области 12 мая возможны перерывы в электроснабжении

Задержан водитель, сбивший насмерть школьника у рынка "Кудайберген"

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/zaderzhan...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425372-ru.html

Похожие новости

Задержали водителя, насмерть сбившего школьника

Камера сняла смертельный наезд на школьника возле "Кудайбергена"

Задержан подозреваемый в автонаезде на 15-летнего школьника

Наезд на 15-летнего в Бишкеке — задержан подозреваемый

В Чуйской области водитель "БМВ" сбил насмерть пенсионера

11 мая 2017, 19:42       Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. Задержан водитель, сбивший насмерть школьника у рынка "Кудайберген", сообщает пресс-служба ГУВД г. Бишкек.
По ее информации, накануне в столичную милицию поступило сообщение о том, что у рынка "Кудайберген" по ул.Патриса-Лумумбы неизвестный водитель сбил переходящего через пешеходный переход несовершеннолетнего, 2002 года рождения К.Н., после чего совершил наезд на другое авто и скрылся с мест происшествия.
По приезду оперативно-следственной группы, установлено что, водитель, предположительно белого Мерседеса, скрылся в неизвестном направлении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками отдела розыска УУР ГУВД г.Бишкек, УПМ ГУВД г.Бишкек и УВД Первомайского района, проводили розыскные мероприятия и установили предполагаемое авто. Позже, так как водитель не имел постоянного места проживания, сотрудники милиции вышли на след и место где скрывается авто.
Таким образом, задержан водитель, сбивший школьника. Им оказался, Т.А. 1959 года рождения, уроженец города Майлуу-Суу Джалал-Абадской области. Также вместе ним задержаны двое пассажиров, которые были в момент ДТП в авто.
По словам задержанного, в тот вечер, они с друзьями распивали спиртные напитки, и он сел за руль авто, чтобы отвезти их, но по дороге не заметил, как на дорогу вышел школьник. Когда сбил его, испугался и сбежал с места происшествия на машине. После чего, поставил машину во дворе сожительницы. Снял разбитое крыло и фару автомашины, что бы скрыть следы ДТП.
В настоящее время назначен ряд экспертиз. Автомашина поставлена на штрафстоянку. Начаты следственные мероприятия.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум