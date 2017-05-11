В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 12 мая возможны перерывы в электроснабжении

11 мая 2017, 19:40 Комментарии
"Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 12 мая в Бишкеке и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.
Бишкек
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Участок
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Восточный
</td> <td> ул. Коллективная, Элебесова, Маяковского, пер.Читинский
</td> <td> 09:00
</td> <td> 19:00
</td> <td> демонтаж проводов ЛЭП 0,4 кВ от ТП №№ 1152, 3450
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Кок-Жар (ул.Арстанбап)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 1282
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Бакай-Ата (северо-восточная часть)
</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 10 кВ от подстанции "Лермонтова"
</td> </tr> <tr> <td> ул. Ахунбаева, Юнусалиева
</td> <td> 09:00
</td> <td> 19:00
</td> <td> капитальный ремонт ТП №225
</td> </tr> <tr> <td> Западный
</td> <td> мкр. Джал 23 № 22
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)
</td> </tr> <tr> <td> ул. Фрунзе, Тимирязева
</td> <td> установка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП №703
</td> </tr> <tr> <td> ул. Горького, Панфилова, Чехова; ж/м Ала-Тоо-1
</td> <td> ремонт оборудования ТП №№ 108, 1318, 1317
</td> </tr> <tr> <td> ул.8-ялиния, 9-я линия, пер.Охотский, Вологодский
</td> <td> 09:00
</td> <td> 12:00
</td> <td> выправка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 165
</td> </tr> </table> Чуйская область
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Населенный пункт
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Аламединский
</td> <td> с. Чон-Таш
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> профилактические работы ОАО "НЭСК" на подстанции "Орто-Алыш"
</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский
</td> <td> с. Военно-Антоновка (ул.Комсомольская, Северная, Полярная, Крупской)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> капитальный ремонт ТП № 926
</td> </tr> <tr> <td> поселок Заря
</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 10 кВ от подстанции "Жаны-Пахта"
</td> </tr> <tr> <td> с. Сокулук (ул.Кирова, Ленинградская, Школьная, Ошская, Московская, Победы), Романовка (ул.Озерная, Пионерская);
с. Шалта, поселки Геологов, Геофизика
</td> <td> замена опор ЛЭП 10 кВ от подстанции "Ботбаева"
</td> </tr> <tr> <td> Московский
</td> <td> с. Большевик
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> выправка опор ЛЭП 10 кВ от подстанции "Московская"
</td> </tr> <tr> <td> с. Беш-Терек (кошары)
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Беш-Терек"
</td> </tr> <tr> <td> Жайылский
</td> <td> с. Полтавка (ул.Центральная, Партизанская, Октябрьская, Горького)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> профилактические работы на подстанции "Кара-Балта"
</td> </tr> <tr> <td> с. Арал, Айдарбек, Ак-Башат
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Ак-Башат"
</td> </tr> <tr> <td> г. Кара-Балта (ул.Тоголока Молдо №№ 13-27, 30-44; Ленина №№ 38-58, Топографическая №№ 2-30)
</td> <td> техобслуживание ТП №72
</td> </tr> <tr> <td> г. Кара-Балта (ул.Целинная, Кирова)
</td> <td> 08:30
</td> <td> 17:00
</td> <td> ремонт оборудования ТП № 886
</td> </tr> <tr> <td> Панфиловский
</td> <td> с. Джайылма, Кирова, Кюрпюльдёк
</td> <td> 10:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> замена опор ЛЭП 10 кВ от подстанции "Каинды"
</td> </tr> <tr> <td> г. Каинды (ул.Красноармейская, Краснооктябрьская, 60-лет Октября, Кислых, Строительная)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 15:00
</td> <td> профилактические работы на подстанции "Каинды"
</td> </tr> <tr> <td> Чуйский
</td> <td> с. Кошой
</td> <td> 06:00
</td> <td> 20:00
</td> <td> профилактические работы ОАО "НЭСК" на ЛЭП 220 кВ "Кемин-Ала-Арча"
</td> </tr> </table>