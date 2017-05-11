В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 12 мая возможны перерывы в электроснабжении

11 мая 2017, 19:40 Комментарии

"Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 12 мая в Бишкеке и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.

Бишкек

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Участок

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Восточный

</td> <td> ул. Коллективная, Элебесова, Маяковского, пер.Читинский

</td> <td> 09:00

</td> <td> 19:00

</td> <td> демонтаж проводов ЛЭП 0,4 кВ от ТП №№ 1152, 3450

</td> </tr> <tr> <td> ж/м Кок-Жар (ул.Арстанбап)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 18:00

</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 1282

</td> </tr> <tr> <td> ж/м Бакай-Ата (северо-восточная часть)

</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 10 кВ от подстанции "Лермонтова"

</td> </tr> <tr> <td> ул. Ахунбаева, Юнусалиева

</td> <td> 09:00

</td> <td> 19:00

</td> <td> капитальный ремонт ТП №225

</td> </tr> <tr> <td> Западный

</td> <td> мкр. Джал 23 № 22

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)

</td> </tr> <tr> <td> ул. Фрунзе, Тимирязева

</td> <td> установка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП №703

</td> </tr> <tr> <td> ул. Горького, Панфилова, Чехова; ж/м Ала-Тоо-1

</td> <td> ремонт оборудования ТП №№ 108, 1318, 1317

</td> </tr> <tr> <td> ул.8-ялиния, 9-я линия, пер.Охотский, Вологодский

</td> <td> 09:00

</td> <td> 12:00

</td> <td> выправка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 165

</td> </tr> </table> Чуйская область

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Населенный пункт

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Аламединский

</td> <td> с. Чон-Таш

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> профилактические работы ОАО "НЭСК" на подстанции "Орто-Алыш"

</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский

</td> <td> с. Военно-Антоновка (ул.Комсомольская, Северная, Полярная, Крупской)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> капитальный ремонт ТП № 926

</td> </tr> <tr> <td> поселок Заря

</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 10 кВ от подстанции "Жаны-Пахта"

</td> </tr> <tr> <td> с. Сокулук (ул.Кирова, Ленинградская, Школьная, Ошская, Московская, Победы), Романовка (ул.Озерная, Пионерская);

с. Шалта, поселки Геологов, Геофизика

</td> <td> замена опор ЛЭП 10 кВ от подстанции "Ботбаева"

</td> </tr> <tr> <td> Московский

</td> <td> с. Большевик

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> выправка опор ЛЭП 10 кВ от подстанции "Московская"

</td> </tr> <tr> <td> с. Беш-Терек (кошары)

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Беш-Терек"

</td> </tr> <tr> <td> Жайылский

</td> <td> с. Полтавка (ул.Центральная, Партизанская, Октябрьская, Горького)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> профилактические работы на подстанции "Кара-Балта"

</td> </tr> <tr> <td> с. Арал, Айдарбек, Ак-Башат

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Ак-Башат"

</td> </tr> <tr> <td> г. Кара-Балта (ул.Тоголока Молдо №№ 13-27, 30-44; Ленина №№ 38-58, Топографическая №№ 2-30)

</td> <td> техобслуживание ТП №72

</td> </tr> <tr> <td> г. Кара-Балта (ул.Целинная, Кирова)

</td> <td> 08:30

</td> <td> 17:00

</td> <td> ремонт оборудования ТП № 886

</td> </tr> <tr> <td> Панфиловский

</td> <td> с. Джайылма, Кирова, Кюрпюльдёк

</td> <td> 10:00

</td> <td> 18:00

</td> <td> замена опор ЛЭП 10 кВ от подстанции "Каинды"

</td> </tr> <tr> <td> г. Каинды (ул.Красноармейская, Краснооктябрьская, 60-лет Октября, Кислых, Строительная)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 15:00

</td> <td> профилактические работы на подстанции "Каинды"

</td> </tr> <tr> <td> Чуйский

</td> <td> с. Кошой

</td> <td> 06:00

</td> <td> 20:00

</td> <td> профилактические работы ОАО "НЭСК" на ЛЭП 220 кВ "Кемин-Ала-Арча"

</td> </tr> </table>