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В Кыргызстане 12,3 тыс. дорожных знаков подлежат замене, - ГУПМ

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425370-ru.html

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11 мая 2017, 19:51       Комментарии

За 4 месяца 2017 года выявлено 283 аварийно-опасных участков, которые устранены. Об этом АКИpress сообщил начальник Главного управления патрульной милиции Эркин Баев. По его словам, обнаружено 2969 мест, не отвечающих требованиям улично-дорожной сети, по которым внесены 2435 предписаний в дорожно-эксплуатационные учреждения. За неисполнение предписаний составлено 216 административных протоколов и наложено штрафов на 232 тыс. 600 сомов.
Обследование показало, что из 55 тыс. 487 дорожных знаков, установленных на автодорогах республики, 12 тыс. 361 подлежит замене, сказал он.

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