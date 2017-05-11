В Кыргызстане 12,3 тыс. дорожных знаков подлежат замене, - ГУПМ

11 мая 2017, 19:51 Комментарии

За 4 месяца 2017 года выявлено 283 аварийно-опасных участков, которые устранены. Об этом АКИpress сообщил начальник Главного управления патрульной милиции Эркин Баев. По его словам, обнаружено 2969 мест, не отвечающих требованиям улично-дорожной сети, по которым внесены 2435 предписаний в дорожно-эксплуатационные учреждения. За неисполнение предписаний составлено 216 административных протоколов и наложено штрафов на 232 тыс. 600 сомов.

Обследование показало, что из 55 тыс. 487 дорожных знаков, установленных на автодорогах республики, 12 тыс. 361 подлежит замене, сказал он.