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В центре Бишкека посадили японскую сакуру (фото)

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-tsen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425369-ru.html

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11 мая 2017, 19:26       Комментарии

В сквере "Сказка" на пересечении улиц Байтик Баатыра и Токтогула состоялась церемония посадки сакуры в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Японией, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
"В церемонии посадки приняли участие горожане, вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков, глава Свердловской районной администрации Самарбек Болотбеков, сотрудники структурных подразделений мэрии, Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в КР Ямамура Ёсихиро, глава представительства JICA в КР Кикучи Казухико и выпускники JICA в КР. Всего же в сквере появится шесть декоративных деревьев", – говорится в сообщении.
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