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Кыргызстану выделят $30 млн на водоснабжение

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425368-ru.html

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11 мая 2017, 19:37       Комментарии

Четыре города получат кредиты, гранты и техническую помощь на проекты по улучшению водоснабжения и водоотведения, сообщили в ЕБРР.
В рамках программы поддержки модернизации водоснабжения и водоотведения в Кыргызской Республике, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) профинансирует проекты еще в четырех городах страны с населением более 141 тыс. человек. Европейский Союз (через свой Инвестиционный фонд для Центральной Азии (ИФЦА) и Европейский инвестиционный банк также примут участие в финансировании этих проектов в продолжение сложившегося успешного сотрудничества по проектам под руководством ЕБРР.
"Финансовые соглашения подписаны на Ежегодном заседании Совета управляющих ЕБРР в городе Никосии, Кипр. Их подписали министр экономики Кыргызской Республики Арзыбек Кожошев и первый вице-президент ЕБРР Фил Беннетт. Балыкчи получит кредит до $1,21 млн от ЕБРР, такую же сумму от ЕИБ; и инвестиционный грант в размере $3,5 млн от Инвестиционного фонда для Центральной Азии (ИФЦА). Город Майлуу-Суу получит кредиты до $1,6 млн от каждого, ЕБРР и ЕИБ, и инвестиционный грант в размере $4,6 млн от ИФЦА ЕС. Город Токтогул получит кредиты до $1,21 млн от каждого, ЕБРР и ЕИБ, и инвестиционный грант в размере $3,5 млн от ИФЦА ЕС. И наконец, город Узген получит кредиты до $2,75 млн от ЕБРР и ЕИБ, и инвестиционный грант от ЕС ИФЦА в размере $5,5 млн. Все кредиты будут предоставлены Кыргызстану для последующего кредитования муниципальных компаний в данных городах", – говорится в сообщении.
Финансирование позволит городам произвести необходимый ремонт и реабилитацию систем водоснабжения, установить современные водомерные счетчики и обновить оборудование, необходимое для работы системы.
"Муниципальные водоканалы проведут внутреннюю оптимизацию для улучшения системы бухгалтерского учета, социальной политики и политики по охране окружающей среды. Данный проект заложит фундамент для дальнейшего масштабного расширения доступа к воде, , в том числе и услугам водоотведения, которые в данный момент доступны только для трети населения. В дополнение к общей сумме финансирования будут выделены гранты для реализации программ по техническому сотрудничеству до $1,1 млн на каждую муниципальную компанию, которые будут финансироваться правительством Японии и программой ИФЦА ЕС", – отметили в организации.

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