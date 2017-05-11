Столичный жилмассив "Жениш" подключили к газу

11 мая 2017, 19:48 Комментарии

Сегодня, 11 мая в Первомайском районе города Бишкек состоялась подача природного газа в населенный пункт. Порядка 1320 жителей жилого массива "Жениш" получили доступ к голубому топливу, сообщает пресс-служба компании "Газпром Кыргызстан".

Работы по строительству газопроводов и газификации данного села выполнены в рамках реализации генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики и Инвестиционной программы ОсОО "Газпром Кыргызстан". Общая стоимость работ по проектированию и строительству распределительных газопроводов общей протяженностью свыше 7,4 километров составила более 28, 2 млн сомов.

В торжественной церемонии подачи газа в населенный пункт приняли участие директор филиала "Бишкекгаз" Акматбеков Манас и заместитель главы Первомайской районной администрации Бишкека Руслан Шарапов.

Стоит отметить, что для газоснабжения села был построен и введен в эксплуатацию новый газорегуляторный пункт, а также проведены работы по строительству внутридворовых газопроводов. Все работы выполнены в строгом соответствии с требованиями стандартов и норм с применением сертифицированных материалов.

По итогам 2016 года компанией "Газпром Кыргызстан" было газифицировано 10 жилмассивов Бишкека: "Керемет", "Касым", "Щербакова", "Бурдинская", "Салам-Алик", "Жениш", "Балбан-Таймаш", "Кайынды", "Керамическая", "Мыкан".

В 2017 году планируется газифицировать 15 жилмассивов Бишкека и Чуйской области. Природным газом будет охвачено более 20 тыс. домовладений. До 2030 года планируется увеличить уровень газификации Кыргызстана до 62% и обеспечить газоснабжением более 400 населенных пунктов.

"Газпром Кыргызстан" – с теплом к людям!

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