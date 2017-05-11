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В честь 25-летия отношений между КР и Японией в Бишкеке появилась сакура

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359673_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425366-ru.html

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11 мая 2017, 19:19       Комментарии

Сегодня, 11 мая, в Бишкеке в сквере "Сказка" на пересечении улиц Абдрахманова и Токтогула посадили сакуру. Мероприятие приурочено к 25-летию дипломатических отношений между Кыргызстаном и Японией. В церемонии посадки дерева приняли участия полномочный посол Японии в КР Ёсихиро Ямамура и вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков.
В отреставрированном сквере теперь много цветов и зелени, появились скамейки и место сразу же стало популярным, отметил вице-мэр столицы.
"В прошлом году на пересечении улиц Ахунбаева и Алма-Атинской был заброшенный пустырь и благодаря поддержке президента удалось там сделать хороший сквер, который любят горожане. В этом году мы решили продолжить эксперимент. Мы выбрали место, которое хорошо знают горожане. Мы попытались благоустроить территорию вокруг фонтана "Золотые рыбки"" - рассказывает Исаков.
В марте этого года началась реставрация территории вокруг фонтана и обновление самого комплекса, которые завершились к 139-летию Бишкека.
Ёсихиро Ямамура рассказал, что сакура - это символ Страны Восходящего солнца. Посол подчеркнул, что в Японии сакуру очень любят, особенно, когда дерево начинает цвести, а цветы опадать. Он также отметил, что сейчас самое лучшее время для посадки.
На этом озеленение столицы не заканчивается. Сегодня на клумбах вдоль улицы Абдрахманова работники мэрии начали высаживать цветы. Как и в прошлом году промежуток дороги по улице Абдрахманова от Боконбаева до Кулатова будет украшен национальными узорами из цветов.

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