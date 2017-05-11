Камера сняла смертельный наезд на школьника возле "Кудайбергена"

11 мая 2017, 19:02 Комментарии

Момент автонаезда на 15-летнего подростка возле рынка "Кудайберген" в Бишкеке зафиксировала камера видеонаблюдения. Инцидент произошел в среду, 10 мая, в 20.40 на улице Патриса Лумумбы. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. По данным УПМ ГУВД, подозреваемый был за рулем белого Mercedes Benz. Сегодня его задержали.

На кадрах видно, что белая машина сбила мальчика, когда он шел по пешеходному переходу. Затем по нему передними колесами проехала Subaru Forester. Вызволили подростка подбежавшие люди, которые подняли левый борт авто.