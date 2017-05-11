Жарко и без осадков — погода по Кыргызстану на 12 мая

11 мая 2017, 19:24 Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. На всей территории республики 12 мая без осадков, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, в Чуйской и Таласской областях ночью термометры покажут 10-16 градусов тепла, днем будет от 26 до 31.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью ожидается +11...+16, днем воздух прогреется до 27-32 градусов.

В Иссык-Кульской области ночью до 11 градусов тепла, днем будет +19...+24.

В Нарынской области в ночное время также +11, а днем прогнозируется до 25 градусов.

В Оше ночью 16 градусов выше нуля, днем столбик термометра будет колебаться в районе +29...+31.

В Бишкеке ветер переменных направлений, 1-6 метров в секунду. Ночью +14...+16, днем до 31 градуса тепла.