11 мая 2017, 19:05 Комментарии

В Баткенской области временно отключат газ, сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

По данным компании, это связано с проведением плановых ремонтных работ.

"Будет прекращена подача природного газа в следующих районах: 12 мая с 09:00 до 17:00 село Жошук; 13 мая с 09:00 до 17:00 село Жийделик; 16 мая с 09:00 до 17:00 участок Лангар-3 города Кадамжай; 19 мая с 09:00 до 17:00 улица Кирова города Кадамжай. Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям", – говорится в сообщении.