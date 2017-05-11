11 мая 2017, 18:45 Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. В некоторых районах Баткенской области 4 дня не будет газа, сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

По ее информации, в связи с проведением плановых ремонтных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

- 12 мая с 09:00 до 17:00 часов с.Жошук Баткенской области;

- 13 мая с 09:00 до 17:00 часов с.Жийделик Баткенской области;

- 16 мая с 09:00 до 17:00 часов уч.Лангар-3 г.Кадамжай Баткенской области;

- 19 мая с 09:00 до 17:00 часов ул.Кирова г.Кадамжай Баткенской области.

Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.