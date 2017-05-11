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В некоторых районах Баткенской области 4 дня не будет газа

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-nekotor...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425361-ru.html

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11 мая 2017, 18:45       Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. В некоторых районах Баткенской области 4 дня не будет газа, сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".
По ее информации, в связи с проведением плановых ремонтных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:
- 12 мая с 09:00 до 17:00 часов с.Жошук Баткенской области;
- 13 мая с 09:00 до 17:00 часов с.Жийделик Баткенской области;
- 16 мая с 09:00 до 17:00 часов уч.Лангар-3 г.Кадамжай Баткенской области;
- 19 мая с 09:00 до 17:00 часов ул.Кирова г.Кадамжай Баткенской области.
Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.

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