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Посол Д.Мукашев вручил верительные грамоты Наследному Принцу Лихтенштейна

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/posol-d.m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425360-ru.html

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11 мая 2017, 18:54       Комментарии

Бишкек, 11 мая /Кабар/. Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Швейцарии и по совместительству в Княжестве Лихтенштейн Данияр Мукашев вручил Верительные грамоты Наследному Принцу Лихтенштейна Алоизу Филиппу Марие Лихтенштейнскому. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
В ходе состоявшейся беседы Наследный Принц Алоиз был проинформирован о внутриполитической ситуации в Кыргызстане, а также о предпринимаемых руководством государства мерах по осуществлению демократических и социально-экономических реформ. Посол Д.Мукашев отметил заинтересованность кыргызской стороны в дальнейшем развитии двусторонних отношений с Княжеством Лихтенштейн.
В свою очередь, представитель правящего дома Лихтенштейна выразил поддержку преобразованиям в Кыргызской Республике и высоко оценил действия руководства страны в этом направлении.
В ходе встречи с Министром иностранных дел, юстиции и культуры Лихтенштейна Аурелией Фрик был обсуждён весь спектр отношений двух государств. Стороны согласились, что двустороннее взаимодействие не отличается особым динамизмом. В этой связи Посол Д.Мукашев выразил заинтересованность Кыргызстана в привлечении лихтенштейнских прямых инвестиций в отрасли кыргызской экономики, которые могли бы представлять интерес для Лихтенштейна, в котором развитыми являются такие секторы, как туризм, машино- и приборостроение. Глава кыргызской дипломатической миссии также обратился с просьбой возобновить в Кыргызстане проектную деятельность Лихтенштейнского агентства развития (LED). В заключение была достигнута договорённость укреплять отношения Кыргызстана и Лихтенштейна в двусторонней сфере, а также в рамках многостороннего сотрудничества.
Посол Д.Мукашев также встретился с Председателем Ландтага (парламента) Лихтенштейна Альбертом Фриком. В ходе беседы кыргызской стороной было предложено активизировать межпарламентское сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках таких международных организаций, как Межпарламентский союз. А.Фрик с заинтересованностью воспринял сведения о Кыргызстане и положительно оценил перспективу развивать межпарламентское сотрудничество с нашей республикой.

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