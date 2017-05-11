День 11 Мая: Кого съел каракольский волк?

11 мая 2017, 18:45 Комментарии

Президент Атамбаев примет участие в работе международного форума "Один пояс - один путь", который пройдет в Пекине 14-15 мая. Предполагается, что на форуме примут участие представители 28 стран мира, вовлеченных в геополитический проект.

Тем временем британская "Файненшл таймс" сегодня написала, что в проекте больше политики, чем экономики. Поэтому, согласно цифрам, в прошлом году прямые инвестиции в проект упали. Однако, для Кыргызстана это не важно - Китай остается крупнейшим кредитором и инвестором с реальными проектами.

Тем временем во внешней политике наблюдается как бы оживление - впервые за долгие месяцы в МИДе решили дать брифинг. Судя по международным турам министра и повестке этих туров, а теперь и брифингу, в министерстве изо всех сил демонстрируют, что оно бурно работает.

Депутат Госдумы России Константин Затулин обиделся на слова президента Атамбаева. По мнению президента, депутат призвал к жестким мерам к мигрантам из Кыргызстана, назвав их чужаками. Фактически, российский депутат не стал учитывать тот факт, что часть кыргызов прибыла из колонизированных земель Алтая.

Атамбаеву пришлось парировать, что депутат Госдумы вместе с неким писателем Михаилом Веллером сами чужаки, прибывшие "или из пустынь Палестины или из лесов Европы". Правда, писатель не отрицает, что его предки являются выходцами из Ближнего Востока и это прописано в его официальной биографии.

Президент Атамбаев невольно вернул в повестку дня тему вышедших "из пустынь Палестины". После шока правления Бакиева, когда Евгений Гуревич по исторической традиции пролез в самое сердце казны правящей семьи, взяв под контроль российский кредит в $300 млн, у кыргызстанцев обостренное чувство к подобным явлениям.

Например, почему счета за коммунальные услуги и аренду помещений частно-государственной еврейской школы в Бишкеке, а также коммунальные услуги школы Германа Гмайнера оплачивают ...налогоплательщики.

Сам Затулин, которого в Украине объявили персоной нон-гранта за разжигание межнациональной вражды, также поспорил об этнографических знаниях президента Атамбаева. Судя по его ответу, его сильно задели предположения, что его предки вышли пустынь Палестины, особенно в тот момент, когда Путин ведет неравную борьбу с Западом, оказавшегося под влиянием сынов пустынь...

В МВД ускоренными темпами идут реформы - там возвращаются во времена, когда за преступление можно официально "примириться". Именно так следует воспринимать закрытие уголовного дела по факту избиения гражданина у кафе "Оливье" сотрудниками Свердловского РУВД и сотрудником Главного управления по борьбе с организованной преступностью. Уголовное дело закрыли в Ленинском РУВД из-за "примирения сторон".

На практике такое "примирение" может означать, что виновная и пострадавшие стороны как бы могут договориться и виновный выплатит некую денежную компенсацию.

Если реформы идут в таком направлении, нужно хотя бы направить часть денежных потоков в бюджет - денежные выкупы нужно облагать налогом. Чтобы максимально извлекать выгоду от налогообложения, нужно разбить преступников и потерпевших по социальному рангу. Например, если депутат побьет простолюдина, тогда у него есть право "примириться", допустим, за 1 млн сомов - 900 тыс. родственникам, остальное в бюджет. И, наоборот, если простолюдин побьет депутата, тогда родственники депутата должны в рамках "примирения" оплатить все расходы на расследование и выплатить в бюджет 100 тыс. сомов, чтобы дело довели до суда. Коррупции точно станет меньше, а бюджет пополнится...

В истории с побегом волка из зоопарка Каракола остается много вопросов. По словам директора зоопарка Салтана Сеитовой, 9 мая один из посетителей перелез через барьер, перерезал сетку вольера и ушел. В вольере были 9 волков, но уйти решился, как утверждают в зоопарке, только один из них.

Утерю волка обнаружили на следующий день. За это время его успели снять, бегущего с окровавленной мордой по улицам областного центра. Затем история вновь обретает таинственность - по словам Сеитовой, волк был ликвидирован работниками "Тазалыка".

По другим данным, волка преследовали также три оперативных сотрудника милиции. Отстреляв все патроны, преследователи продолжили охоту топорами, вилами и дубинками. Но главный вопрос остается тот же: кого успел съесть волк?