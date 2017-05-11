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Фонтан "Сказка" в Бишкеке выглядит еще лучше — посадили сакуру

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425358-ru.html

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Наезд на 15-летнего в Бишкеке — задержан подозреваемый

11 мая 2017, 18:45       Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. Бишкекчан и гостей столицы будет радовать своей красотой сакура у фонтана "Сказка" ("Солнечные рыбки"), сообщила пресс-служба мэрии.
© пресс-служба мэрии города Бишкек Бишкекчан и гостей столицы будет радовать своей красотой сакура у фонтана "Сказка" ("Солнечные рыбки") Фонтанный комплекс расположен на пересечении улиц Абдрахманова и Токтогула. Сакуру посадили по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Японией.
В церемонии посадки приняли участие горожане, вице-мэр Эркинбек Исаков, глава Свердловской районной администрации Самарбек Болотбеков, сотрудники структурных подразделений мэрии, посол Японии в КР Ямамура Ёсихиро, глава представительства JICA в КР Кикучи Казухико и выпускники JICA в стране.
Всего в сквере появится шесть декоративных деревьев. В настоящее время фонтанный комплекс реставрируют.
Фонтан "Сказка" построили в 1982 году, автор комплекса - художник Владимир Кругман.

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