Фонтан "Сказка" в Бишкеке выглядит еще лучше — посадили сакуру

11 мая 2017, 18:45 Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. Бишкекчан и гостей столицы будет радовать своей красотой сакура у фонтана "Сказка" ("Солнечные рыбки"), сообщила пресс-служба мэрии.

© пресс-служба мэрии города Бишкек Бишкекчан и гостей столицы будет радовать своей красотой сакура у фонтана "Сказка" ("Солнечные рыбки") Фонтанный комплекс расположен на пересечении улиц Абдрахманова и Токтогула. Сакуру посадили по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Японией.

В церемонии посадки приняли участие горожане, вице-мэр Эркинбек Исаков, глава Свердловской районной администрации Самарбек Болотбеков, сотрудники структурных подразделений мэрии, посол Японии в КР Ямамура Ёсихиро, глава представительства JICA в КР Кикучи Казухико и выпускники JICA в стране.

Всего в сквере появится шесть декоративных деревьев. В настоящее время фонтанный комплекс реставрируют.

Фонтан "Сказка" построили в 1982 году, автор комплекса - художник Владимир Кругман.